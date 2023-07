Domplatz bleibt noch länger eine Kulinarik-Wüste

Schuld daran sind nicht die häufig erwähnten fehlenden Bäume - da kann der Rathausplatz auch nicht wirklich punkten: Es gibt hier schlicht keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Gastro-Betriebe sucht man am Domplatz nämlich im Gegensatz zu den beiden benachbarten Plätzen vergeblich. Und das dürfte auch noch eine Weile so bleiben. Die favorisierte Lösung mit einigen mobilen, hochwertigen Gastro-Containern samt Schanigartenplätzen ist trotz des Interesses zweier in St. Pölten bekannter Gastronomen nicht in Sicht.