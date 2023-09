Forschungsprojekt für „Fisch-Comeback“ gestartet

Durch die Kampsperren im Oberwasser ist bereits eine Barriere für die Äschen entstanden. Die Temperaturverschiebung hat zudem auch neuen Lebensraum für die Fische entstehen lassen. Das Forschungsprojekt des Vereins Fliegenfischen am Kamp in Zusammenarbeit mit der BOKU und des Instituts für Hydrobiologie und Gewässermanagement versucht damit das Wanderhindernis der Äschen zu überbrücken und diese künstlich im mittleren Kamp wieder anzusiedeln. „Sowohl Fischer, als auch der Stromanbieter EVN, Bewirtschafter und wissenschaftliche Interessen finden sich hier zusammen, um den Fluss als Lebensraum gemeinsam zu unterstützen“, so Käfel. Das Projekt läuft bis 2028 und soll planmäßig auf weitere Flüsse in Österreich erweitert werden.