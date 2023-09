Sehr spannend, bei wem sich Coco Gauff bedankte

Sie wollte, sagte Coco, auch ihren Zweiflern danken, „jenen, die nicht an mich geglaubt haben“. Sie habe vor Kurzem ein 500er-Turnier gewonnen. „Dann hat es geheißen, das sei das höchste der Gefühle für mich. Dann habe ich ein 1000er-Turnier gewonnen. Dann hieß es wieder, es sei das Ende der Fahnenstange. Und jetzt stehe ich hier und habe die US Open gewonnen.“ Und dann wurde sie fast philosophisch: „Ihr (Die Kritiker, Anm.) wollte Wasser in mein Feuer leeren, aber ihr habt nur Öl reingegenossen. Und jetzt brennt mein Feuer heller denn je.“ Was für eine Ansage!