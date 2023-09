Finale! Sabalenka gegen Gauff - ab 22 Uhr LIVE

Dann wartet Sabalenka, die nach dem US Open Iga Swiatek an der Spitze des WTA-Rankings ablösen wird. Die Belarussin setzte sich gegen Madison Keys 0:6,7:6(1),7:6(5) durch. Sabalenka, für die in den letzten beiden Jahren in New York im Halbfinale Endstation war, zeigte sich nach einem kapitalen Fehlstart nervenstark und nahm Keys im zweiten Satz beim Stand von 4:5 den Aufschlag ab, als ihre Kontrahentin zum Matchgewinn aufschlug. In den beiden Tiebreaks zeigte die 25-Jährige ihre ganze Klasse und ließ der Amerikanerin nicht den Hauch einer Chance. Die amtierende Australien-Open-Siegerin greift am Samstag nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel.