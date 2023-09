Frankreich besiegt zum WM-Auftakt Neuseeland

Frankreich ist erfolgreich in die Rugby-Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum gestartet. Der Gastgeber kämpfte am Freitagabend im Eröffnungsspiel bei äußerst warmen Temperaturen im Stade de France von Saint-Denis Neuseeland mit 27:13 (9:8) nieder. Die Franzosen unterstrichen zur Freude der mehr als 80.000 Zuschauer ihre Titelambitionen, während es für die „All Blacks“ die erste Niederlage in einem WM-Gruppenspiel überhaupt setzte.