Deutsche feiern Mega-Wunder gegen die NBA-Stars

Für die US-Profis, die ohne Superstars wie Stephen Curry und LeBron James in Asien antreten, war es nach dem Viertelfinal-Aus vor vier Jahren in China erneut ein schwerer Rückschlag auf der WM-Bühne. Der angepeilte sechste WM-Titel nach 1954, 1986, 1994, 2010 und 2014 muss mindestens bis zum Turnier in Katar 2027 warten.