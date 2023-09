Rangnick: „Schwerer hat es mir keiner gemacht“

„Das Spiel ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten!“ Ärger, aber kein Frust - so die Stimmungslage von Teamchef Ralf Rangnick nach dem Test in Linz. Denn auch er wusste, dass es Dienstag ein anderes Spiel wird, man eine andere österreichische Mannschaft am Werk sehen wird.