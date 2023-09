Amstetten zieht Reißleine: Fallmann muss gehen!

So schwingen am Freitag (17 Uhr) im Test gegen Rapid vor bis zu 2000 Fans „Co“ Obermüller, Athletikcoach Schagerl und Tormanntrainer Haunschmid das Zepter. Schon davor wartet viel Programm mit Fußballdarts, Tombola, Autogrammen etc. Tickets gibt’s noch an der Tageskassa.