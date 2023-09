Immer mehr Flüchtlinge mit Alphabetisierungsbedarf

Integration von Frauen verläuft langsamer

Um Deutschkurse parallel zum Arbeiten zu ermöglichen, habe der ÖIF sein Angebot in Randzeiten ausgebaut. Auch biete man an etlichen Standorten Kinderbetreuung an, damit der Kurs auch von Frauen besucht werden kann, die über keine andere Betreuungsmöglichkeit verfügen. Insgesamt verlaufe die Beschäftigungsintegration unter weiblichen Flüchtlingen von einer geringeren Quote ausgehend langsamer als jene der Männer. Nach sechs Jahren ist bei den Frauen erst ein Anteil von 22 Prozent erreicht. Dem stehen 65,3 Prozent bei den Männern gegenüber.