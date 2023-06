Integration sorgt in Österreich für Sorgenfalten

Tausende Türken feiern in Favoriten den Sieg ihres Sultans in Ankara, ein junger Mann ruft per Video zum Sturm auf Wien auf - das sind Bilder, die verstören. Gleichzeitig spricht die Politik aber immer wieder von dringend benötigter Zuwanderung für den Arbeitsmarkt. Doch diese Erklärung scheint den Österreichern nicht zu reichen. Diesen Schluss lässt der aktuelle Integrationsbarometer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zu.