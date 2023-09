Knock-Out als Ziel? Box-Talent sieht das anders

„Und geht dann endlich einer in die Knia, greift er zufrieden zu sein Bier“, sang Austro-Pop-Legende Reinhard Fendrich schon 1982 in seinem Hit „Es lebe der Sport“. Boxen und der Knock-Out - für viele gehört das zusammen, wie in diesem Fall die Faust aufs Auge. Michael Derouiche, Box-Talent aus dem Boxclub „Bounce“, sieht das ein bisschen anders …