Wüssten Sie eigentlich, was im Notfall zu tun ist?

Keine Frage, bei einem Unfall dabei zu sein, einem Verletzten beizustehen oder gar eine Wunde versorgen zu müssen, ist keine leichte Aufgabe. Oft stehen auch die Zeugen eines Unglücks unter Schock. Wer in so einer Situation die Nerven bewahrt, ist ein Held! Auf jeden Fall aber ein Retter in der Not. Den wünscht sich jeder, wenn er selber Hilfe braucht, und es kann auch jeder sein.