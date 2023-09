Dennis Schröder ist Deutschlands „Anti-Nowitzki“

Schnelle Autos, schöne Uhren

Trotz des einen schlechten Spiels bleibt Schröder der Chef im Team. Dazu hat er sich aber in den letzten Jahren erst mausern müssen. „Er ist ein super Typ“, so der Burgenländer Thomas Klepeisz, letzte Saison mit Ulm sensationell deutscher Meister. „Ich kenne Dennis seit meiner Zeit in Braunschweig. Dort ist er als Gesellschafter eingestiegen, wir haben uns oft ausgetauscht.“ Schröder hatte es allerdings schwer, bis er in Deutschland restlos akzeptiert wurde. Anders als Dirk Nowitzki gilt er als extrovertiert. „Er mag schnelle Autos und schöne Uhren, zeigt das auch. Auch auf dem Platz versteckt er seine Emotionen nicht. Vom Stil her ist er fast ein Anti-Nowitzki“, weiß Klepeisz.