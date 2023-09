Immobilienmarkt um über ein Fünftel eingebrochen

Minus in allen Bundesländern

Alle Bundesländer verzeichneten ein Minus, in Wien und Niederösterreich fiel es mit jeweils über 3000 zwar in absoluten Zahlen am stärksten aus, Salzburg und Vorarlberg waren aber mit Rückgängen von jeweils über 30 Prozent anteilsmäßig am stärksten betroffen. Die meisten Objekte wechselten in Niederösterreich den Besitzer oder die Besitzerin (knapp 12.000), die Steiermark hat Wien vom zweiten Rang verdrängt (jeweils rund 9300). Das Burgenland hat den letzten Platz an Vorarlberg abgegeben.