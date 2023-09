Nach Wüsten-Angebot: So lief „Arnies“ Inter-Deal

„Ich weiß, was du brauchst und ich habe, was du brauchst.“

Danijel Arnautovic: „Wir haben schon vorher mit zwei Top-Klubs aus Italien gesprochen, da war Inter noch gar nicht am Radar, hat sich Bologna schon komplett gegen AS Roma quergestellt. Das war auch normal, weil sie keinen Ersatz mehr bekommen konnten. Also hat es so ausgesehen, als würde Marko bei Bologna bleiben. Dann hab ich den Markt beobachtet und gesehen, dass Inter unbedingt noch einen Stürmer braucht. Sie hatten ja nur zwei. Aber das ist zu wenig, wenn man Champions League spielt. Also habe ich dem Sportdirektor geschrieben: ‘Ich weiß, was du brauchst und ich habe, was du brauchst.‘“