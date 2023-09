„Der Beste auf dem Planeten“ übersteht auch Monza

Marko: „Max war relativ nervös“

Der derzeit vermutlich beste Fahrer im derzeit unbestritten besten Auto - eine Kombination, die nur durch Unfälle oder Defekte gestoppt werden kann. Oder gibt es da vielleicht noch etwas anderes? „Max war vor diesem zehnten Sieg relativ nervös, was er sonst eigentlich nicht ist, schon am Freitag in der Abstimmung. Ich kenne ihn gut genug, ich weiß, wie er tickt“, berichtete Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko davon, dass der Siegesrekord für Verstappen durchaus eine große Bedeutung gehabt habe. Nun, da dieser in trockenen Tüchern ist, kann die „unglaubliche Erfolgsgeschichte“, wie sie Marko nannte, ungebremst weitergehen.