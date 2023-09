Ab 15 Uhr LIVE: Wer gewinnt Sprint in Barcelona?

Der Italiener ist aktuell in Überform, holte heuer schon fünf Saisonsiege, gewann zudem vier Sprintrennen. Nur in Barcelona hat der 26-jährige Seriensieger in seiner Karriere noch nie gewonnen. Auch sein Rennstall Ducati will mit dem „Circuit de Barcelona-Catalunya“ seinen Frieden schließen. Der letzte Ducati-Sieg in Barcelona ist fünf Jahre her. Damals siegte Jorge Lorenzo. Doch heuer sind die Italiener fast unschlagbar.