Von Zug erfasster Bär war auch in Tirol unterwegs

In Brandenberg und Scharnitz nachgewiesen

Im Zuge genetischer Untersuchungen wurde nun festgestellt, dass es sich bei dem männlichen Bären um jenes Tier handelt, das sich im Frühjahr mehrfach auch im Tiroler Unterland in Brandenberg (Bezirk Kufstein) und im Vorjahr in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) aufgehalten hatte. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das unter den Zug gekommene Tier auch jener Bär, der Ende April in der Wildschönau nachgewiesen wurde“, heißt es vom Land.