Ungarns Minister will Rumäniens Schengen-Beitritt

Ungarns Regierung will den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Es sei „schändlich“, dass der grenzkontrollfreie Raum nicht schon längst um die beiden Länder erweitert worden sei, sagte Ungarns Außenminister Péter Sijjártó am Freitag. Die „österreichischen Freunde“ seien aufgefordert, „noch in diesem Herbst“ von ihrem Veto abzusehen.