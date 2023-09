Armeefahrzeug überschlug sich: Soldat eingeklemmt!

Schrecklicher Unfall am Donnerstag am Tiroler Truppenübungsplatz Lizum-Walchen. Bei einem niederländischen Armeefahrzeug, in dem sich vier Soldaten befanden, versagten während der Fahrt auf einer Forststraße die Bremsen. Das Gefährt überschlug sich - einer der Insassen wurde unter diesem eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen!