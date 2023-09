Erstes Freies Training in Monza ab 13.30 Uhr LIVE

Der Formel-1-Zirkus ist am Wochenende im Highspeed-Tempel Monza zu Gast. Weltmeister Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Italien am Sonntag den zehnten Rennsieg in Serie an, nachdem er in der Vorwoche beim Heim-GP in Zandvoort die Bestmarke von Sebastian Vettel (9) eingestellt hatte. Doch auch die Konkurrenz darf leise hoffen, da Monza in den vergangenen Jahren Überraschungssieger mit sich gebracht hat.