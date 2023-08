Haaland: Spezialbrille und Klebeband auf dem Mund

Herz und Leber auf dem Teller

Mit seiner Spezialbrille will Haaland hingegen Stresshormone senken und die Schlafqualität verbessern. Ebenfalls wichtig ist dem Torjäger seine Ernährung. „Herz und Leber sind Superfoods, die reich an Vitamin B, Eisen, Phosphor sowie Kupfer und Magnesium sind“, führte der 23-Jährige weiter aus. Ob es die Schlaf-Routine oder der Ernährungsplan ist: irgendetwas dürfte der Premier-League-Torschützenkönig (36 Treffer) richtig machen. In der noch jungen Saison steht er bei drei Toren in drei Spielen.