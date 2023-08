Max Verstappen nennt seinen Wunsch-Teamkollegen

Mehrere Male hatte der Niederländer in den vergangenen Monaten bereits erklärt, sich Lando Norris in einem Bullen-Boliden vorstellen zu können, liebevoll bezeichnete der WM-Leader den Briten bei „Sky Sports Italia“ als seinen besten Freund in der Startaufstellung. Aber: „Wir haben bereits darüber gesprochen, jedoch hat er sich vertraglich für eine ganze Weile an das McLaren-Team gebunden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“