WKStA ermittelt jetzt wegen Umfrage zu Kurz

Vergangene Woche hatte die WKStA ihre Ermittlungen gegen Umfragen beim Demox-Institut aus den Jahren 2021 und 2022 bekannt gemacht, die ÖVP-geführte Ministerien in Auftrag gaben (siehe Video oben). Diesbezüglich führte sie etwa Hausdurchsuchungen durch. Abgefragt wurde in den Umfragen beispielsweise, ob Österreich weitere Flüchtlinge aufnehmen soll oder ob die Bevölkerung mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden ist. Laut dem Vorwurf sollen öffentliche Gelder genutzt worden sein, um parteipolitisch motivierte Inhalte in Auftrag zu geben.