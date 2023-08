Wechsel-Theater eskaliert: Frankfurt-Star streikt!

„Wir werden das Spiel gegen Sofia ohne ihn bestreiten“

Zugleich kündigte er an, dass Kolo Muani in der Partie gegen die Bulgaren an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) definitiv nicht dabei sein wird. „Wir werden das Spiel gegen Sofia ohne ihn bestreiten“, sagte der 42-Jährige. Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigt die Eintracht einen Sieg zum Einzug in die Gruppenphase.