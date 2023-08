Rückschlag: GAK in Eggenberg „schwer vorstellbar“

Die nächste Hoffnung auf einen geeigneten Standort für ein neues Fußball-Stadion für den GAK scheint sich in Rauch aufzulösen! Nachdem ein Neubau in Weinzödl von Vertretern der Stadt letzte Woche ausgeschlossen wurde, tauchten Ideen über eine Übersiedlung nach Eggenberg auf. Doch diesbezüglich schaut’s nicht sehr vielversprechend aus - wie Recherchen der „Krone“ ergeben haben: „Wir werden uns Gesprächen nicht verschließen“, sagt ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann (Hausherr in Eggenberg), „aber nimmt man die Fakten her, ist so ein Projekt schwer vorzustellen!“