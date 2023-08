Fleißige Studenten sammeln Müll an Donauufern

Schätzungen zufolge mehr als 14 Tonnen

Alle zehn Kilometer legen die Studenten an und säubern den Uferbereich. Anhand der gesammelten Mistmengen rechnen sie hoch, wie viel Müll an den Donauufern herumliegt. „Wir schätzen, dass es österreichweit mehr als 14 Tonnen sind“, so Parzer. Der 29-Jähriger betont: „Ich will, dass die Donau sauber bleibt. Mit unserer Aktion wollen wir auf die Verschmutzung aufmerksam machen.“ Unterstützt wir die Floßfahrt von der Initiative Südwind.