Fahrerwechsel bei RB? Schumacher legt sich fest

Zu viele „schwere Patzer“ habe sich Perez geleistet, analysiert Schumacher in seiner Sky-Kolumne. In Zandvoort touchierte der Red-Bull-Pilot erst die Boxenmauer und kassierte wegen einer Geschwindigkeitsübertretung in der Boxengasse dann auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe. Somit verpasste er das Podium.