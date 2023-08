Wie auch für Sterbenskranke das Leben schön bleibt

Wenn von Palliativmedizin die Rede ist, denken die meisten an Sterbestation. Dabei richtet sich Palliativbetreuung an Menschen mit einer fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung. Betroffene etwa am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt erfahren dort, dass Palliativversorgung auf die Verbesserung, die Stabilisierung und den Erhalt der Lebensqualität sowie auf die Symptomlinderung und Steigerung der Lebensqualität abzielt. Wie, das erfahren Sie hier.