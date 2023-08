Das Beste bei der Austria sind derzeit die Fans

Vor einem Jahr stand Lustenau nach fünf Runden mit zehn Punkten da, jetzt sind es gerade Mal zwei. In drei Heimspielen setzte es drei Niederlagen, wurde kein einziger Treffer erzielt. Der vorläufige Tiefpunkt war die 0:3-Pleite gegen Ländle-Rivale Altach. Der in der letzten Saison von der Euphorie getragene Aufsteiger ist in der harten Realität gelandet.