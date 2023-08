Opposition holt Regierung aus dem Urlaub

Konzerngewinne werden ins Visier genommen

Die Sozialdemokraten verlangen weiters eine „entschlossene“ Regulierung des Energiemarkts und ein Zinsregulierungsgesetz. Dieses soll einen Mindestzinssatz für Spareinlagen und einen Höchstzinssatz für Wohn- und Überziehungskredite festlegen. Weiters sollte es eine Übergewinnbesteuerung für all jene Konzerne, „die sich aufgrund der aktuellen Teuerung zulasten der Menschen in Österreich bereichern“, geben, so Kucher.