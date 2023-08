US-Fernsehmoderator Bob Barker gestorben

Auftritt in „How I Met Your Mother“

Der jüngeren Generation dürfte Bob Barker übrigens aufgrund einer Folge der Serie „How I Met Your Mother“ ein Begriff sein. Darin spielt sich Barker selber, Barney Stinson (Neil Patrick Harris) ist in der Serie davon überzeugt, Barker wäre sein leiblicher Vater. Um ihm nahe zu kommen, nimmt er schließlich in äußerst perfektionistisch-humoristischer Manier an der Show „The Price is right“ teil.