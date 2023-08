Gewitter brachte Weltuntergangsstimmung

Die Florianijünger hatten ab 21 Uhr alle Hände voll zu tun. Betroffen war vor allem der Raum Bregenz und Bregenzerwald. 42 Einsätze mussten die Feuerwehren in der Nacht auf Freitag absolvieren. Nicht nur an Land, auch am Bodensee sorgte der Sturm für Probleme. So gerieten gleich zwei Segelboote in Seenot, beide schafften es aber - mit Unterstützung der Wasserrettung - wohlbehalten zurück in den Hafen.