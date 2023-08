„Mein Mandant ist als Kinderschänder abgestempelt“

Per Aussendung teilte die Stadt Graz im Herbst 2022 mit, dass in zwei ihrer Kindergärten Ermittlungen gegen einen Pädagogen wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs eingeleitet wurden. Von Anfang an hat der Mann, vertreten vom Grazer Anwalt Bernhard Lehofer, die Vorwürfe vehement bestritten. Vorerst ohne Erfolg, er wurde sogar entlassen. Es lief auch ein Verfahren beim Arbeitsgericht, das während der Ermittlungen unterbrochen war.