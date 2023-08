Schweinepest-Fälle im Süden Europas nehmen zu

Kontakt auch mit lebenden Tieren vermeiden

Infektionen können sich rasch in den Schweinepopulationen ausbreiten und schwerwiegende Folgen haben. Reisende sollten deshalb nicht nur keine Lebensmittel aus Schweine- und Wildschweinfleisch aus Hausschlachtung mitbringen, sondern alle mitgebrachten Fleisch- und Wurstreste nur in stabile und verschließbare Müllbehälter werfen. Auch vom Kontakt mit Haus- und Wildschweinen in betroffenen Ländern wird abgeraten.