Hudson stürmte mit erstem Wurf gleich ins Finale

Zweimal hatte Victoria Hudson bereits an einer Leichtathletik-WM teilgenommen, zweimal war sie in der Qualifikation kläglich gescheitert. Das machte die 27-Jährige in Budapest völlig vergessen. Eine Woche lang hatte sie keinen Speer in die Hand genommen, nur 20 Versuche mit dem Trainingsgerät absolviert. So ging sie völlig frisch in den Wettkampf, ließ auch das Einwerfen im Trainingsgelände aus, machte nur drei Probeversuche im Stadion selbst.