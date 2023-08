Mit der „Krone“ zum Fest für Max Reinhardt

Anlässlich des 150. Geburtstages von Max Reinhardt findet am 8. September die Generalprobe in Leopoldskron statt. Gemeinsam mit Regisseur Michael Sturminger wird ein außergewöhnliches Fest stattfinden, das Theater, Musik, Tanz und Kulinarik vereinen wird - Max Reinhardt hätte seine Freude daran gehabt!



Für diesen besonderen Abend werden u.a. die Star-Sopranistin Camilla Nylund sowie Michael Mertens in der Rolle des Jedermanns auftreten.