Herzogin Meghan plant furioses TV-Comeback

Berufliche Trennung von Harry?

Auf Netflix treibt das Herzgopaar von Sussex ebenfalls ihre Projekte voran. Neben Prinz Harrys Doku „Heart of Invictus“, die in Kürze auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird, werden Harry und Meghan auch die Verfilmung des Bestsellers „Meet Me At The Lake“ produzieren. Doch während Meghan in der neuen Aufgabe aufgehe, wolle sich Harry sich mehr auf seine philanthropische Arbeit konzentrieren, heißt es.