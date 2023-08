Quereinsteiger unterrichten bald diese Schulfächer

Schon bald kehren Österreichs Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Klassen zurück. Wenig Zeit für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), um dem eklatanten Mangel an Pädagogen etwas entgegenzusetzen. Stärker als in den vergangenen Jahren setzt man auf Quereinsteiger. Initiativen wie „Klasse Job“ - in deren Rahmen auch Soldaten den Lehrermangel bekämpfen sollen - oder „Teach for Austria“ sollten die Lehrkräfteoffensive ankurbeln. Dass das Angebot gut angenommen wird, zeigen die Zahlen.