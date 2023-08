Tödlicher Alpinunfall: „Anna war ein Sonnenschein“

Obfrau der Musikkapelle

Die Betroffenheit in der gesamten Gemeinde ist riesig. Neben der Arbeit beim Roten Kreuz war die 29-Jährige auch Obfrau einer Musikkapelle. Auch der Hausbau gemeinsam mit ihrem Freund war weit fortgeschritten. Es war also alles perfekt, bis ein starkes Unwetter am Sonntagnachmittag Anna M. aus dem Leben riss. Gemeinsam mit zwei Freunden (23 und 26 Jahre alt) war sie auf die Schönfeldspitze gewandert.