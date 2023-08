Wanderin stürzt bei Gewitter 200 Meter in den Tod

Drei Personen aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich, eine 29-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren, unternahmen am Feiertag eine Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus zur Schönfeldspitze in Salzburg. Eine Frau verlor dabei jedoch ihr Leben, nachdem die Gruppe von einem Unwetter überrascht wurde.