Pensionist raste Arbeiter zu Tode: ein Jahr Haft

Trotz Sehbehinderung hinterm Steuer gesessen

Der Angeklagte leidet seit einem Schlaganfall an einer Gesichtsfeldeinschränkung. Deshalb rieten ihm auch Ärzte vom Autofahren ab. „Eine Zeit lang bin ich nicht mit dem Auto gefahren, ein paar Monate. Dann war es meines Erachtens wieder normal, wie immer. Nach meinem Befinden hat sich das so gebessert, dass ich keine Einschränkung mehr habe“, sagt der 77-Jährige zu Richterin Claudia Bandion-Ortner beim zweiten Prozesstag am Mittwoch.