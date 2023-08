Sehr spannend, welchen Beitrag Neymar jetzt liket

Transfer perfekt

Jedenfalls hat die - offenbar diffizile- Beziehung Neymar/Mbappe jetzt ein Ende. Der Wechsel des brasilianischen Offensivstars von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal ist perfekt ist seit gestern Abend perfekt. Neymar unterschrieb einen Vertrag für zwei Spielzeiten mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison, teilte Al-Hilal am Abend mit. Die Unterzeichnung fand im noblen Hotel Four Seasons George V. in Paris statt. Der Brasilianer könnte am kommenden Samstag im Spiel gegen Al-Fayha erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.