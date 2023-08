Schauspielerin Zooey Deschanel hat sich verlobt

Liebe wurde während Pandemie stärker

Sie bestätigten ihre Romanze im Oktober 2019, als sie sich während einer Aufzeichnung von „Dancing with the Stars“ küssten. Die Bindung des Paares wurde während der Covid-Lockdowns noch gestärkt und sie verbrachten viel Zeit damit, Einblicke in ihr Leben mit Fans in den sozialen Medien zu teilen, einschließlich Haarschnitten zu Hause. Deschanel schwärmte in einer Hommage an ihren ersten Jahrestag, der inmitten der Pandemie stattgefunden hatte, von ihrem Freund und nannte ihn den „freundlichsten, fürsorglichsten, urkomischsten, großzügigsten, kreativsten, nerdigsten, gutaussehendsten und rundum unglaublichen Menschen“.