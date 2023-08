„Müssen uns das selber in die Schuhe schieben“

Der SK Sturm hat seine erste Woche der Leiden in der noch jungen Saison erlebt. Der Fußball-Vizemeister musste sich am Samstag in der Bundesliga zuhause mit einem 0:0 gegen Klagenfurt begnügen und darüber hinaus nach Rot für David Schnegg bei hochsommerlichen Temperaturen Schwerarbeit vor der Mission impossible im Europacup verrichten. Am Dienstag kommt die PSV Eindhoven mit einem komfortablen 4:1-Vorsprung in der Champions-League-Qualifikation nach Graz.