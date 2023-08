Ab 17 Uhr LIVE: Sturm gegen Austria Klagenfurt

Nach dem Europacup-Tiefschlag von Eindhoven steht Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga vor einem Pflichtsieg. Zu Gast in Graz ist am Samstag (17.00 Uhr) dem Papier nach ein Lieblingsgegner der Elf von Christian Ilzer. In bisher 16 Heimspielen gegen Austria Klagenfurt feierten die Steirer elf Siege bei nur einer Niederlage. Die setzte es allerdings in der erfolgreichen Vorsaison.