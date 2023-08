Ab 17 Uhr LIVE: WAC gegen Austria Lustenau

Schmid unzufrieden bei Kärntner Derby

Das 2:2 im Nachtragsspiel in Klagenfurt ließ Manfred Schmid am Mittwoch erstmals in dieser Saison verärgert zurück. Zerfahren, unsicher, ungenaues Passspiel, nicht vorhandenes Positionsspiel, stand auf der Mängelliste des WAC-Trainers. Nachvollziehbar, dass Schmid gegen Lustenau ein „ganz anderes Gesicht“ sehen will. „Wir haben uns vor allem in der Körpersprache, im Zweikampfverhalten die Schneid‘ abkaufen lassen. Da müssen wir dagegenhalten. Und dann möchte ich natürlich wieder unser Spiel sehen, wo in Ballbesitz jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Schmid.