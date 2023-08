Warten auf Kane: Das sagt Bayern-Coach Tuchel

Kane soll in den nächsten Stunden nach München fliegen, um den Medizincheck bei den Bayern zu absolvieren. Am Vormittag funkte Tottenham noch dazwischen und entzog Kane kurzerhand die Flugerlaubnis. Mittlerweile soll der 30-Jährige aber startklar sein und abheben dürfen. Wann er denn in München landet, ist noch nicht absehbar.