Schwerer Unfall: Biathletin droht Karriere-Aus

Offenbar muss Kamila Zuk sogar um die Fortsetzung ihrer Karriere bangen.Man hoffe, dass „Kamila sich schnell erholt und ihre sportliche Karriere fortsetzen kann,“ so der Verband. Die 25-Jährige, die sich 2021 zur Europameisterin gekürt hatte, wird derzeit in ihrer Heimat in einer Spezialklinik in Krakau behandelt.