Spanien zittert sich erstmals ins Halbfinale

Spanien im Glück

Spanien war über weite Strecken der Partie das dominierende Team, hatte in einigen Szenen wie bei einem zurückgenommenen Foulelfmeter beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit aber auch großes Glück. Schiedsrichterin Stephanie Frappart schaute sich nach einem Hinweis des VAR-Teams die Szene am Monitor an und annullierte ihren Elfmeterpfiff in der 62. Minute überraschend. Beerensteyn war von Irene Paredes nach einem Steilpass gerempelt worden.